Kuşlar Dönünceye Dek filmi konusu nedir? Kuşlar Dönünceye Dek filmi oyuncuları kim?
Kuşlar Dönünceye Dek (Until the Birds Return) filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Kuşlar Dönünceye Dek (Until the Birds Return) filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Kuşlar Dönünceye Dek filmi konusu nedir? Kuşlar Dönünceye Dek filmi oyuncuları kim?
Kuşlar Dönünceye Dek (Until the Birds Return) filminin yönetmen koltuğunda Karim Moussasoui oturuyor. 2017 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Kuşlar Dönünceye Dek filmi konusu nedir? Kuşlar Dönünceye Dek filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
KUŞLAR DÖNÜNCEYE DEK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mourad, Cezayir’li bir müteahhittir. Varlıklı olmasına rağmen kazandığı paradan yeterince memnun değildir ve yakınlarını nasıl mutlu edeceğini bilemez durumdadır. Bir tarafta kafası karışmış eski eşi Lila, bir tarafta hayal kırıklığına uğramış ikinci eşi Rash ve diğer tarafta hayal kırıklığına uğramış oğlu Nacim.
Geçmiş ve gelecek, yeni zengin bir müteahhit, akıl ve duygunun yolu arasında kalan genç bir kadın ve savaş zamanındaki yanlışları tarafından engellenen hırslı bir nöroloğun hayatlarında çarpışır.
KUŞLAR DÖNÜNCEYE DEK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Mohamed Djouhari - Mourad
Aure Atika - Rasha
Hania Amar - Aicha
Sonia Mekkiou - Lila
Mehdi Ramdani - Djalil
Hassan Kachach - Dahman
Nadia Kaci
Chawki Amari
Zineddine Hamdouche
Samir Elhakim
Aziz Boukrouni
Hamid Boughrara
Lamari Amine
KUŞLAR DÖNÜNCEYE DEK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kuşlar Dönünceye Dek (Until the Birds Return) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6,3 olarak belirlenmiştir.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Emine Erdoğan-Rıdvan Dilmen diyaloğu gündem oldu
- Ünlü ekonomist faturanın 'adresini' yazdı
- Kabine için tarih verildi: 'Çok büyük sürprizler var...'
- Cumhur'u karıştıran paylaşım!
- İYİ Parti'de fatura iki isme kesiliyor
- ABD’li yatırım bankasından seçim sonrası Türkiye analizi
- 'Devam mı, kurultay mı?'
- Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşandı
- Mirgün Cabas, Gain Haber'den ayrıldı
- CHP'li isimden özeleştiri: 'Tam bir başarısızlık'