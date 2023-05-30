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Kuşlar Dönünceye Dek filmi konusu nedir? Kuşlar Dönünceye Dek filmi oyuncuları kim?

Kuşlar Dönünceye Dek (Until the Birds Return) filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Kuşlar Dönünceye Dek (Until the Birds Return) filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Kuşlar Dönünceye Dek filmi konusu nedir? Kuşlar Dönünceye Dek filmi oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 10:08
Kuşlar Dönünceye Dek filmi konusu nedir? Kuşlar Dönünceye Dek filmi oyuncuları kim?
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Kuşlar Dönünceye Dek (Until the Birds Return) filminin yönetmen koltuğunda Karim Moussasoui oturuyor. 2017 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Kuşlar Dönünceye Dek filmi konusu nedir? Kuşlar Dönünceye Dek filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KUŞLAR DÖNÜNCEYE DEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mourad, Cezayir’li bir müteahhittir. Varlıklı olmasına rağmen kazandığı paradan yeterince memnun değildir ve yakınlarını nasıl mutlu edeceğini bilemez durumdadır. Bir tarafta kafası karışmış eski eşi Lila, bir tarafta hayal kırıklığına uğramış ikinci eşi Rash ve diğer tarafta hayal kırıklığına uğramış oğlu Nacim.

Geçmiş ve gelecek, yeni zengin bir müteahhit, akıl ve duygunun yolu arasında kalan genç bir kadın ve savaş zamanındaki yanlışları tarafından engellenen hırslı bir nöroloğun hayatlarında çarpışır. 

KUŞLAR DÖNÜNCEYE DEK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mohamed Djouhari - Mourad

Aure Atika - Rasha

Hania Amar - Aicha

Sonia Mekkiou - Lila

Mehdi Ramdani - Djalil

Hassan Kachach - Dahman

Nadia Kaci 

Chawki Amari

Zineddine Hamdouche

Samir Elhakim

Aziz Boukrouni

Hamid Boughrara

Lamari Amine

KUŞLAR DÖNÜNCEYE DEK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kuşlar Dönünceye Dek (Until the Birds Return) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6,3 olarak belirlenmiştir.


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