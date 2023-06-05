TV yayın akışı 5 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Haziran Pazartesi günü tv yayın akışı...
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