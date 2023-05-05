TV yayın akışı 5 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2023 Cuma, 16:59
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Mayıs Cuma günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Hızlı ve Öfkeli 7</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Orta Direk Şaban</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ateş Kuşları</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Mayıs Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Orta Direk Şaban

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ateş Kuşları

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat </p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta? </p> <p>11:00 Yaprak Dökümü </p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta </p> <p>16:00 Aşk ve Umut </p> <p>17:00 Hicran </p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p> 20:00 Hızlı ve Öfkeli 7 </p> <p>22:45 Kutsal Damacana 2 İtmen </p> <p>00:45 Hızlı ve Öfkeli 7 </p> <p>03:00 Kuzey Güney </p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta? 

11:00 Yaprak Dökümü 

13:00 Gelinim Mutfakta 

16:00 Aşk ve Umut 

17:00 Hicran 

18:40 Kanal D Ana Haber

 20:00 Hızlı ve Öfkeli 7 

22:45 Kutsal Damacana 2 İtmen 

00:45 Hızlı ve Öfkeli 7 

03:00 Kuzey Güney 

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat </p> <p>10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün </p> <p>12:15 Yalnız Kalpler </p> <p>13:30 En Hamarat Benim</p> <p> 16:30 Tetikçinin Oğlu </p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p> 20:00 Orta Direk Şaban </p> <p>22:00 Liderler Fox’ta </p> <p>00:45 Thor </p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 

12:15 Yalnız Kalpler 

13:30 En Hamarat Benim

 16:30 Tetikçinin Oğlu 

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

 20:00 Orta Direk Şaban 

22:00 Liderler Fox’ta 

00:45 Thor 

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Bir Şansım Olsa</p> <p> 08:00 Bu Sabah </p> <p>10:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p> 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi </p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme </p> <p>18:45 Show Ana Haber </p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p> 00:15 Aile </p> <p>03:00 Güzel Günler</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

 08:00 Bu Sabah 

10:00 Kızılcık Şerbeti

 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Kızılcık Şerbeti

 00:15 Aile 

03:00 Güzel Günler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Hercai </p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri </p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor </p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 1</p> <p>3:00 ATV Gün Ortası </p> <p>14:00 Mutfak Bahane </p> <p>16:00 Esra Erol’da </p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p> 20:00 Ateş Kuşları </p> <p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai 

07:00 Kahvaltı Haberleri 

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 1

3:00 ATV Gün Ortası 

14:00 Mutfak Bahane 

16:00 Esra Erol’da 

19:00 ATV Ana Haber

 20:00 Ateş Kuşları 

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Çöp Adam </p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan </p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde </p> <p>16:00 Söz </p> <p>18:15 Star Haber </p> <p>19:00 Yalı Çapkını </p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Çöp Adam 

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 

16:00 Söz 

18:15 Star Haber 

19:00 Yalı Çapkını 

20:00 Yalı Çapkını

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık </p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa </p> <p>11:15 Survivor 2023 </p> <p>12:15 Survivor Panorama </p> <p>15:00 Canım Annem </p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p> 20:00 Survivor 2023 </p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık 

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 

11:15 Survivor 2023 

12:15 Survivor Panorama 

15:00 Canım Annem 

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

 20:00 Survivor 2023 

00:15 Survivor Ekstra

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı </p> <p>06:20 Adını Sen Koy </p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi </p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p> 13:15 Kalk Gidelim</p> <p>16:25 Seksenler</p> <p> 19:00 Ana Haber </p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p> 20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı </p> <p>00:15 Al Sancak </p> <p>02:30 Kalk Gidelim</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 

06:20 Adını Sen Koy 

08:45 Bu Toprağın Sesi 

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

 13:15 Kalk Gidelim

16:25 Seksenler

 19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine

 20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 

00:15 Al Sancak 

02:30 Kalk Gidelim

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