Ekin Koç kimdir, nereli, kaç yaşında? Ekin Koç hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Ekin Koç'un geçtiğimiz aylarda sevgilisi Onur Ünlü'den ayrılan Hazar Ergüçlü ile aşk yaşadığı iddia edildi. Çıkan aşk haberleri sonrasında Ekin Koç'un hayatı ve oyunculuk kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, Ekin Koç kimdir, nereli, kaç yaşında? Ekin Koç hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ekranlardan tanıdığımız Ekin Koç'un hayatı, hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Ekin Koç kimdir, nereli, kaç yaşında? Ekin Koç hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Ekin Koç hakkında merak edilenler...
EKİN KOÇ KİMDİR?
Ekin Koç, 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenim için İstanbul'a giderek İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde öğrenim gördü. Üniversite yıllarında Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi aldı.
Oyunculuk kariyeri Sana Bir Sır Vereceğim (2013-2014) adlı fantastik dizide rol alması ile başladı. Bu dizideki ''Tilki'' karakteri ile tanındı. Dizi 29 bölüm yayınlanmıştır. Dizi oyunculuğuna Benim Adım Gültepe (2014) dizisiyle devam etti. Dizi 8 bölüm sürdü. 14. Osmanlı padişahı I. Ahmet'i canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl Kösem (2015) dizisiyle ekranlarda boy göstermeye devam etti. Koç, dizide 26 bölüm yer aldı. Hayat Sırları (2017) dizisinde "Burak Özer" karakteriyle başrolde yer aldı. Dizi 11 bölüm yayınlandı. "Nuri Pamir" karakterini canlandırdığı Bozkır (2018), Koç'un ilk digital projesidir. Dizi BluTv'de 10 bölüm olarak yayınlandı. 2020 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Ahmet Sencer'i canlandırdığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle çok takdir edildi. Koç, dizide 34 bölüm yer aldı. ABD'de yayınlanan Succession'a konuk olarak, "Kadir" karakterini canlandırdı.
Rol aldığı ilk sinema filmi, Neslihan Atagül ile başrolleri paylaştığı Senden Bana Kalan (2015) idi. Sinemada daha sonra Kurban Said'in Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini, Bizim İçin Şampiyon (2018) filminde Halis Karataş'ı canlandırdı. Ferit Karahan'ın yönettiği Okul Tıraşı, Emin Alper'in yönettiği Kurak Günler filmlerinde başrol oynadı.
2021 yılında yayın hayatına başlayan Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinde Efe Tekin karakteriyle başrolde yer aldı. Dizi 28 bölüm yayınlandı.
2022 yılında Cannes Film Festivali'nde başrolünde yer aldığı Okul Tıraşı, Kurak Günler ve Büyük Uçuş filmleriyle boy gösterdi.
EKİN KOÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2013 Sana Bir Sır Vereceğim - Tilki
2014 Benim Adım Gültepe - Seyfi
2015 Muhteşem Yüzyıl: Kösem - I. Ahmed
2017 Hayat Sırları - Burak Özer
2017 7 Yüz - Kaan Aykar
2018 Bozkır - Nuri Pamir Karagöz
2019 Succession - Kadir
2020 Uyanış: Büyük Selçuklu - Ahmed Sencer
2021 Üç Kuruş - Efe Tekin
EKİN KOÇ HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?
2015 Senden Bana Kalan - Özgür Arıca
2015 Ali ve Nino - Mehmed
2018 Bizim İçin Şampiyon - Halis Karataş
2021 Okul Tıraşı - Selim
2022 Kurak Günler - Murat
EKİN KOÇ ÖDÜLLERİ
2016 - 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Ayhan Işık Özel Ödülü
2021 - 32. Ankara Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
-
- Starbucks fiyatlarına dev zam!
- Şehit kanıyla kazanılan seçim
- Erdoğan'ı 'Şimdi doktor dövüyoruz' diye savundu
- Avantaj Gaziantep'in!
- Kıvanç Tatlıtuğ'un başına talih kuşu...
- ‘İllet-işim’ başkanlığı!
- İnce Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı
- AKP'li iş insanı isyan etti, zararını açıkladı
- Cumhur'un adayından şoke eden sözler: Tahrikte son nokta
- Cumhur'da 'artı bir gerilimi'