Yayınlanma: 04.05.2023 - 15:44

Güncelleme: 04.05.2023 - 15:44

Ekranlardan tanıdığımız Ekin Koç'un hayatı, hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Ekin Koç kimdir, nereli, kaç yaşında? Ekin Koç hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Ekin Koç hakkında merak edilenler...

EKİN KOÇ KİMDİR?

Ekin Koç, 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenim için İstanbul'a giderek İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde öğrenim gördü. Üniversite yıllarında Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyeri Sana Bir Sır Vereceğim (2013-2014) adlı fantastik dizide rol alması ile başladı. Bu dizideki ''Tilki'' karakteri ile tanındı. Dizi 29 bölüm yayınlanmıştır. Dizi oyunculuğuna Benim Adım Gültepe (2014) dizisiyle devam etti. Dizi 8 bölüm sürdü. 14. Osmanlı padişahı I. Ahmet'i canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl Kösem (2015) dizisiyle ekranlarda boy göstermeye devam etti. Koç, dizide 26 bölüm yer aldı. Hayat Sırları (2017) dizisinde "Burak Özer" karakteriyle başrolde yer aldı. Dizi 11 bölüm yayınlandı. "Nuri Pamir" karakterini canlandırdığı Bozkır (2018), Koç'un ilk digital projesidir. Dizi BluTv'de 10 bölüm olarak yayınlandı. 2020 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Ahmet Sencer'i canlandırdığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle çok takdir edildi. Koç, dizide 34 bölüm yer aldı. ABD'de yayınlanan Succession'a konuk olarak, "Kadir" karakterini canlandırdı.

Rol aldığı ilk sinema filmi, Neslihan Atagül ile başrolleri paylaştığı Senden Bana Kalan (2015) idi. Sinemada daha sonra Kurban Said'in Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini, Bizim İçin Şampiyon (2018) filminde Halis Karataş'ı canlandırdı. Ferit Karahan'ın yönettiği Okul Tıraşı, Emin Alper'in yönettiği Kurak Günler filmlerinde başrol oynadı.

2021 yılında yayın hayatına başlayan Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinde Efe Tekin karakteriyle başrolde yer aldı. Dizi 28 bölüm yayınlandı.

2022 yılında Cannes Film Festivali'nde başrolünde yer aldığı Okul Tıraşı, Kurak Günler ve Büyük Uçuş filmleriyle boy gösterdi.

EKİN KOÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2013 Sana Bir Sır Vereceğim - Tilki

2014 Benim Adım Gültepe - Seyfi

2015 Muhteşem Yüzyıl: Kösem - I. Ahmed

2017 Hayat Sırları - Burak Özer

2017 7 Yüz - Kaan Aykar

2018 Bozkır - Nuri Pamir Karagöz

2019 Succession - Kadir

2020 Uyanış: Büyük Selçuklu - Ahmed Sencer

2021 Üç Kuruş - Efe Tekin

EKİN KOÇ HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

2015 Senden Bana Kalan - Özgür Arıca

2015 Ali ve Nino - Mehmed

2018 Bizim İçin Şampiyon - Halis Karataş

2021 Okul Tıraşı - Selim

2022 Kurak Günler - Murat

EKİN KOÇ ÖDÜLLERİ

2016 - 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Ayhan Işık Özel Ödülü

2021 - 32. Ankara Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu



