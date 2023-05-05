Kanal D'den yeni hamle.. Camdaki Kız yerine gelen dizi belli oldu

Yayınlanma: 05.05.2023 - 00:35

Güncelleme: 05.05.2023 - 00:35

Camdaki Kız dizisinin yerine gelecek dizi merakla bekleniyordu. Kısa bir süre sonra Camdaki Kız dizisi final yapacak. Perşembe akşamları ekrana gelen Camdaki Kız dizisi tam 3 yıldır ekrandaydı. Sarsıcı bir şekilde dizinin hikayesi son bulacak.

DEVRİM YAKUT AYRILDI

Bu akşam ekrana gelen bölümde Gülcihan karakterine can veren Devrim Yakut, senaryo gereği diziye ölerek veda etti. Öte yandan Kanal D'nin hazırlıklara başladığı öğrenildi.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN YERİNE YENİ DİZİ

Cumhuriyet'in derlediği bilgiye göre; Kanal D ekranlarında yakında yeni bir dizi başlayacak. Diziyle ilgili detayları Birsen Altuntaş'ın da paylaştığı görüldü. Kanal D “Dönence”nin ardından bir yeni uyarlama diziyi daha seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. “Royal Pains” adlı Amerikan yapımı dizi” Kraliçe”yi çeken Mednova imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda Başak Soysal’ın oturacağı dizinin cast çalışmaları başladı.

Dizide çok başarılı bir doktor olan Doktor Hank Lawson(Mark Feurstein) çalıştığı hastanede başına gelen talihsiz olay sonrası kovulur. Aynı anda bir sokak çocuğu ile çalıştığı hastanenin milyarder bağışçısı ameliyat için gelmiştir. Önceliği durumu milyarder hastadan daha kötü olduğunı düşündüğü çocuğa verir ancak zengin bağışçı ölmüştür. Ardından kimse ona kimse iş vermez. Sevgilisi de terk edince Doktor Hank’in hayatında yepyeni bir dönem başlar.