TV yayın akışı 6 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ekim günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Bahar
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Siyah Kalp
15.45 Deha
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09.00 Kral Şakir – Korsanlar Diyarı
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.00 Aramızda Kalsın
17.00 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Dizi
08.00 Türkiye'nin Doktorları
09.00 Gençlik Rüzgarı
10.00 Program
10.45 Parola Parola
12.30 Gazete Magazin
17.15 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Yedi Numara
07.00 Yeditepe İstanbul
08.10 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Lingo Türkiye
16.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.45 3'te 3
ATV YAYIN AKIŞI
06.00 Benim İçin Üzülme
07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.30 Dizi TV
12.20 Kuruluş Osman
16.00 Bir Gece Masalı
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Yalan
16.30 Güzel Aşklar Diyarı
17.15 Bizi Birleştiren Hayat
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Maymunlar Cehennemi
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