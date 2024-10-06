TV yayın akışı 6 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Kral Şakir – Korsanlar Diyarı

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.00 Aramızda Kalsın

17.00 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar