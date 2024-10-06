TV yayın akışı 6 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

TV yayın akışı 6 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ekim günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2024 Pazar, 09:20
TV yayın akışı 6 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 Bahar

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Siyah Kalp

15.45 Deha

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Deha

TV yayın akışı 6 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Kral Şakir – Korsanlar Diyarı

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.00 Aramızda Kalsın

17.00 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

TV yayın akışı 6 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Dizi

08.00 Türkiye'nin Doktorları

09.00 Gençlik Rüzgarı

10.00 Program

10.45 Parola Parola

12.30 Gazete Magazin

17.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

TV yayın akışı 6 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.20 Yedi Numara

07.00 Yeditepe İstanbul

08.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo Türkiye

16.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.45 3'te 3

TV yayın akışı 6 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

ATV YAYIN AKIŞI

06.00 Benim İçin Üzülme

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.30 Dizi TV

12.20 Kuruluş Osman

16.00 Bir Gece Masalı

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Kuruluş Osman

TV yayın akışı 6 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Yalan

16.30 Güzel Aşklar Diyarı

17.15 Bizi Birleştiren Hayat

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Maymunlar Cehennemi

TV rehberi

En Çok Okunan Haberler