TV yayın akışı 6 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...
6 Nisan Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Nisan Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Tarzan Efsanesi 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Yedi Bela Hüsnü 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Sustalı Ceylan 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Piyasa
16:15 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tarzan Efsanesi
22:00 Saklambaç
23:40 Saklambaç
01:40 Yargı
03:40 5N1K
04:30 Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 Beni Böyle Sev
08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo Türkiye
14:30 Bir Zamanlar İstanbul
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:55 3'te 3
01:10 Bir Zamanlar İstanbul
03:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
21:30 Deha
00:15 Yedi Bela Hüsnü
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Deli Dumrul
02:00 Deli Dumrul
03:45 Sakın Arkana Bakma Ali
05:00 Türk Müziği
06:00 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Bir Gece Masalı
14:45 Sustalı Ceylan
17:40 Sümela'nın Şifresi Temel
19:00 atv Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
23:00 Kardelenler
02:00 Kuruluş Osman
04:50 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 İşte Benim Stilim
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
22:45 Kızıl Goncalar
01:45 Şahane Hayatım
06:00 Kefaret
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