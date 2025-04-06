TV yayın akışı 6 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 6 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
06 Nisan 2025 Pazar, 10:23
TV yayın akışı 6 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

6 Nisan Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Nisan Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Tarzan Efsanesi 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Yedi Bela Hüsnü 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Sustalı Ceylan 20:00

TV yayın akışı 6 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Piyasa

16:15 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tarzan Efsanesi

22:00 Saklambaç

23:40 Saklambaç

01:40 Yargı

03:40 5N1K

04:30 Kuzey Güney

TV yayın akışı 6 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 Beni Böyle Sev

08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Lingo Türkiye

14:30 Bir Zamanlar İstanbul

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:55 3'te 3

01:10 Bir Zamanlar İstanbul

03:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 6 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bahar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yedi Bela Hüsnü

21:30 Deha

00:15 Yedi Bela Hüsnü

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 Bahar

TV yayın akışı 6 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Deli Dumrul

02:00 Deli Dumrul

03:45 Sakın Arkana Bakma Ali

05:00 Türk Müziği

06:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 6 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Bir Gece Masalı

14:45 Sustalı Ceylan

17:40 Sümela'nın Şifresi Temel

19:00 atv Ana Haber

20:00 Sustalı Ceylan

23:00 Kardelenler

02:00 Kuruluş Osman

04:50 Hercai

TV yayın akışı 6 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:00 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 İşte Benim Stilim

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

TV yayın akışı 6 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22:45 Kızıl Goncalar

01:45 Şahane Hayatım

06:00 Kefaret

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