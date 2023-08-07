TV yayın akışı 7 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2023 Pazartesi, 09:51
<p>Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,<strong> 7 Ağustos Pazartesi günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Veda Mektubu</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Metamorfoz Kırılma</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Üvey Anne</p>

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Ağustos Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Veda Mektubu

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Metamorfoz Kırılma

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Üvey Anne

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda

04:00 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:35 Adını Sen Koy</p> <p>09:20 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Şehirden Uzakta</p> <p>13:25 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Metamorfoz Kırılma</p> <p>21:35 Şebeke</p> <p>22:45 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>01:45 Şehirden Uzakta</p> <p>02:55 Diriliş Ertuğrul</p> <p>04:55 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:35 Adını Sen Koy

09:20 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:25 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Metamorfoz Kırılma

21:35 Şebeke

22:45 Kendi Düşen Ağlamaz

01:45 Şehirden Uzakta

02:55 Diriliş Ertuğrul

04:55 Seksenler

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>10:45 Çöp Adam</p> <p>13:15 Yalı Çapkını</p> <p>15:45 Ömer</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun</p> <p>22:30 Patlat Kazan</p> <p>00:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun</p> <p>02:30 Erkenci Kuş</p> <p>04:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:00 Kiralık Aşk

10:45 Çöp Adam

13:15 Yalı Çapkını

15:45 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

22:30 Patlat Kazan

00:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

02:30 Erkenci Kuş

04:00 Sefirin Kızı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Hedefteki Adam</p> <p>02:15 Hedefteki Adam</p> <p>03:45 Beyoğlu Güzeli</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Hedefteki Adam

02:15 Hedefteki Adam

03:45 Beyoğlu Güzeli

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 İstanbul'un Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Üvey Anne</p> <p>00:20 Vermem Seni Ellere </p> <p>03:20 Üvey Anne</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 İstanbul'un Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

00:20 Vermem Seni Ellere 

03:20 Üvey Anne

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:10 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Veda Mektubu</p> <p>00:15 Dönence</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:10 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Dönence

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14.30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>17:30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>02:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>04:15 Aşk Yeniden</p> <p>05:45 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

02:00 Eşim Benzerim Yok

04:15 Aşk Yeniden

05:45 Her Yerde Sen

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