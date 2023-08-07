TV yayın akışı 7 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Ağustos Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Veda Mektubu
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Metamorfoz Kırılma
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Üvey Anne
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Kırmızı Oda
04:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:35 Adını Sen Koy
09:20 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:25 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Metamorfoz Kırılma
21:35 Şebeke
22:45 Kendi Düşen Ağlamaz
01:45 Şehirden Uzakta
02:55 Diriliş Ertuğrul
04:55 Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:00 Kiralık Aşk
10:45 Çöp Adam
13:15 Yalı Çapkını
15:45 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
22:30 Patlat Kazan
00:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
02:30 Erkenci Kuş
04:00 Sefirin Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Hedefteki Adam
02:15 Hedefteki Adam
03:45 Beyoğlu Güzeli
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 İstanbul'un Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
00:20 Vermem Seni Ellere
03:20 Üvey Anne
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:10 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
00:15 Dönence
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14.30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
02:00 Eşim Benzerim Yok
04:15 Aşk Yeniden
05:45 Her Yerde Sen
En Çok Okunan Haberler
-
- AB'den Türkiye'ye vize serbestisi açıklaması
- Mustafa Balbay’dan çarpıcı kulis bilgisi
- Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
- 'Oy kaybının faturasını' kesmeye hazırlanıyor
- Ali Erbaş için harekete geçildi
- İstanbul'dan taşınıyor!
- Demokrat Parti'den yerel seçim kararı
- '2.5 milyon ölümle burun buruna kalır'
- Ünlü doktor önce bebeğini vurdu sonra intihar etti
- TKDF’den ‘Karabulut cinayeti’ açıklaması