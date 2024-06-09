TV yayın akışı 9 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Haziran Pazar günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2024 Pazar, 09:38
TV yayın akışı 9 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:15 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:45 Yabancı Sinema Ip Man: Kung Fu Ustası

01:30 Yerli Sinema Oğlum Osman

03:00 5N1K

04:00 Tatlı İntikam

TV yayın akışı 9 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Canım Kardeşim

14:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Gülen Gözler

22:15 Yerli Sinema Sahte Kabadayı

23:45 Yerli Sinema Şekerpare

01:45 Yerli Sinema Sahte Kabadayı

03:00 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 9 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Kardeşlerim

15:40 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Yerli Sinema Sonsuz Aşk

02:30 Kuruluş Osman

05:00 Kalp Yarası

TV yayın akışı 9 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Yalı Çapkını

18:15 Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yalı Çapkını

01:30 İstanbullu Gelin

03:00 Baba Ocağı

04:30 Türk Müziği

05:30 Güzel Köylü

TV yayın akışı 9 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

04:40 Beni Böyle Sev

07:25 Perihan Abla

08.30 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Gönül Dağı

16:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3’TE 3

01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:00 Biraz Kül Biraz Duman

TV yayın akışı 9 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Yabancı Sinema Prangalı Mahkum

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00.15 Survivor Ekstra

01:30 Çarkıfelek

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:15 Gazete Magazin

TV yayın akışı 9 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Yasak Elma

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Ters Yüz

22:15 Yerli Sinema Köy Düğünü

00:30 Kirli Sepeti

02:45 Yasak Elma

04:45 Yaz Şarkısı

05:45 Her Yerde Sen

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