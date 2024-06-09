TV yayın akışı 9 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Haziran Pazar günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:15 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:45 Yabancı Sinema Ip Man: Kung Fu Ustası
01:30 Yerli Sinema Oğlum Osman
03:00 5N1K
04:00 Tatlı İntikam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Canım Kardeşim
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Gülen Gözler
22:15 Yerli Sinema Sahte Kabadayı
23:45 Yerli Sinema Şekerpare
01:45 Yerli Sinema Sahte Kabadayı
03:00 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Kardeşlerim
15:40 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Yerli Sinema Sonsuz Aşk
02:30 Kuruluş Osman
05:00 Kalp Yarası
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Yalı Çapkını
18:15 Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yalı Çapkını
01:30 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
04:30 Türk Müziği
05:30 Güzel Köylü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:40 Beni Böyle Sev
07:25 Perihan Abla
08.30 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Gönül Dağı
16:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3’TE 3
01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:00 Biraz Kül Biraz Duman
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Yabancı Sinema Prangalı Mahkum
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00.15 Survivor Ekstra
01:30 Çarkıfelek
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:15 Gazete Magazin
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Yasak Elma
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Ters Yüz
22:15 Yerli Sinema Köy Düğünü
00:30 Kirli Sepeti
02:45 Yasak Elma
04:45 Yaz Şarkısı
05:45 Her Yerde Sen
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