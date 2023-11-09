TV yayın akışı 9 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Senden Daha Güzel
04:45 Bu Tabak Kimin?
06:00 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Aile
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Ateş Kuşları
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Cennetin Gözyaşları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
03:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
05:00 Tuzak
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