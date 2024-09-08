Yağmurlu havaların tadını çıkarın: İzlenecek 5 film önerisi

2. Midnight in Paris (2011)

Woody Allen’ın yönetmenliğini yaptığı "Midnight in Paris", Paris’in büyüleyici atmosferinde geçen romantik ve fantastik bir hikaye sunuyor. Film, geçmişe dönerek sanatın altın çağında yaşayan ünlü yazar ve sanatçılarla tanışan bir adamın içsel yolculuğunu anlatıyor. Paris’in yağmurlu sokakları, nostaljik duygular ve etkileyici sanatçı karakterlerle dolu bu film, sizi adeta zamanın ötesine taşıyacak. Özellikle sanat ve edebiyat tutkunları için yağmurlu bir günde mükemmel bir seçim!