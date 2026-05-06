6.05.2026 17:33:00
Garfield 2 filminin konusu ne? Garfield 2 filminin oyuncuları kim?

Garfield: A Tail of Two Kitties filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Garfield 2 filminin konusu ne? Garfield 2 filminin oyuncuları kim?

Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin yönetmen koltuğunda  Tim Hill oturuyor. Filmin senaristliğini Joel Cohen ve Alec Sokolow üstleniyor. Peki, Garfield 2 filminin konusu ne? Garfield 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

GARFIELD 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Sahibi Jon Arbuckle, bir konferans için Londra'da bulunan veteriner kız arkadaşı Liz Wilson'a evlenme teklif etmeye gidince, Garfield de yanına Odie'yi alarak onun peşine düşer ve koskoca okyanusu baştan başa kat eder. Burada, aralarında inanılmaz bir benzerlik olan Carlyle Şatosu'nun kedisi 'Prens'le yanlışlıkla yer değiştiren Garfield, sahibesi Lady Eleanor'ın mirasını kedisine bırakmasıyla şatonun sahibi olur. Garfield, hizmetliler ordusuyla gününü gün ederken, 'Prens' de Jon ve Liz'le o güne dek bilmediği sıradan hayatın tadını çıkarmaktadır.

GARFIELD 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Breckin Meyer

Jennifer Love Hewitt

GARFIELD 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Garfield 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.

