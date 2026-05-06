Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşref, Gülümser’in gerçekten de Nisan’ın annesi olduğunu kanıtlar; fakat Nisan, bu gerçeği kabullenmekte bir hayli zorlanır. Üzerindeki stres ve baskı, Nisan’ın hamileliğini etkilemeye başlayınca Eşref, olayları kökünden çözmek için harekete geçer. Yaşar, kızını İhtiyar’dan kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Eşref, Yaşar’ın konuşması karşılığında Elif’i sağ salim babasına teslim edeceğine söz verir; fakat umduğu bilgilere ulaşması beklediğinden daha zorlu olacaktır.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eşref ve Gürdal, Yaşar’ın ölümü üzerine hapse girince kendilerini yepyeni bir mücadelenin içinde bulurlar. Eşref, hapishanede kendisine boyun eğdirmeye çalışan Celo Ağa ile sert bir güç savaşına girer. Dışarıda, Eşref’in yokluğuyla sarsılan Nisan ise onun masumiyetini kanıtlamak için elinden gelen her şeyi yapar. Bu süreçte artan stresi, hamileliğini kritik bir noktaya sürükler. Aynı zamanda Gülümser’le giderek yakınlaşan Nisan, hiç ummadığı bir anda şok edici bir gerçekle yüzleşecektir.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin 43. bölümü 6 Mayıs Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.