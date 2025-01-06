Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? Gassal 2. sezon ne zaman?
İlk sezonu ile çok konuşulan Gassal dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? Gassal 2. sezon ne zaman?
"Ölünce Beni Kim Yıkayacak” tanıtımları ile dikkatleri üzerine toplamayan Gassal dizisinin ilk sezonu çok konuşuldu. Peki, Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? Gassal 2. sezon ne zaman?
GASSAL 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Gassal 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin ikinci sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde resmen yayınlandı.
Fragmanda gassal olan Hande Soral ve şarkıcı Bayhan sürprizi yaşandı. Gassal dizisine ikinci sezonda kadroya ayrıca, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Serhat Kılıç gibi ünlü isimler kadroya dahil olacak.
GASSAL KONUSU NE?
Tabii üzerinden yayınlanan dizi, kimsesizlerin cenazelerini yıkayan Baki adlı bir gassalın hayatını ve ölümle olan derin bağını anlatıyor. Baki, her cenazeyle birlikte kendi yaşamını sorgularken, geçmişinin gölgeleriyle yüzleşiyor ve toplumdan uzak hayatını değiştirme arzusuyla bir yolculuğa çıkıyor.
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