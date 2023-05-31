G.D.O Karakedi filmi konusu ne? G.D.O Karakedi filmi nerede çekildi? G.D.O Karakedi oyuncuları kim?

Yayınlanma: 31.05.2023 - 10:21

Güncelleme: 31.05.2023 - 10:21

G.D.O. KaraKedi, Setra Film'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Murat Aslan'ın yaptığı 2012 yapımı Türk komedi-aksiyon filmi. Film 25 Ocak 2013 tarihinde gösterime girdi. Şafak Sezer, filmin senaryosunu yazıp başrolünde oynadı. Filmseverler, G.D.O Karakedi filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak ediyor. Peki, G.D.O Karakedi filmi konusu ne? G.D.O Karakedi filmi nerede çekildi? G.D.O Karakedi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

G.D.O KARAKEDİ FİLMİ KONUSU NE?

Filmin konusu Balat semtinde geçmektedir. Taksicilikle hayatını kazanan Gürkan, pilavcılık yapan Orhan ve iflah olmaz biçimde aşık olan Duran, kendi az olanaklarıyla geçinip kimseye muhtaç olmayan üç kardeştir. Üç kardeş yaşam mücadelelerini sürdürürken, bu üç kardeşin hayatı bir gün başlarına gelen bir kazanın yol açtığı cinayet, mafya, kız kaçırma üçgeniyle allak bullak olur.

G.D.O KARAKEDİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

G.D.O Karakedi filmi İstanbul'un Balat semtinde çekilmiştir.

G.D.O KARAKEDİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şafak Sezer – Gürkan

Volkan Başaran – Duran

Serkan Şengül – Orhan

Melisa Aslı Pamuk - Elmas

Seda Yıldız - Aybars

Şener Kökkaya - Erdem

Durul Bazan - Psikopat

Erdem Akakçe - Cengiz

Hamdi Kahraman – Hamdi

Halil Kumova – Yaşlı amca

Cenk Kangöz – Cemal

Demet Bölükbaşı – Elmas'ın annesi

Server Mutlu – Elmas'ın babası

Ergün Çetin – Elmas'ın ağabeyi

Uğur Kalabaş - Elmas'ın ağabeyi

Emek Gündoğdu - Elmas'ın ağabeyi

G.D.O KARAKEDİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

G.D.O Karakedi filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlenmiştir.