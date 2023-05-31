G.D.O Karakedi filmi konusu ne? G.D.O Karakedi filmi nerede çekildi? G.D.O Karakedi oyuncuları kim?
G.D.O Karakedi filmi Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. G.D.O Karakedi filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, G.D.O Karakedi filmi konusu ne? G.D.O Karakedi filmi nerede çekildi? G.D.O Karakedi oyuncuları kim?
G.D.O. KaraKedi, Setra Film'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Murat Aslan'ın yaptığı 2012 yapımı Türk komedi-aksiyon filmi. Film 25 Ocak 2013 tarihinde gösterime girdi. Şafak Sezer, filmin senaryosunu yazıp başrolünde oynadı. Filmseverler, G.D.O Karakedi filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak ediyor. Peki, G.D.O Karakedi filmi konusu ne? G.D.O Karakedi filmi nerede çekildi? G.D.O Karakedi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
G.D.O KARAKEDİ FİLMİ KONUSU NE?
Filmin konusu Balat semtinde geçmektedir. Taksicilikle hayatını kazanan Gürkan, pilavcılık yapan Orhan ve iflah olmaz biçimde aşık olan Duran, kendi az olanaklarıyla geçinip kimseye muhtaç olmayan üç kardeştir. Üç kardeş yaşam mücadelelerini sürdürürken, bu üç kardeşin hayatı bir gün başlarına gelen bir kazanın yol açtığı cinayet, mafya, kız kaçırma üçgeniyle allak bullak olur.
G.D.O KARAKEDİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
G.D.O Karakedi filmi İstanbul'un Balat semtinde çekilmiştir.
G.D.O KARAKEDİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Şafak Sezer – Gürkan
Volkan Başaran – Duran
Serkan Şengül – Orhan
Melisa Aslı Pamuk - Elmas
Seda Yıldız - Aybars
Şener Kökkaya - Erdem
Durul Bazan - Psikopat
Erdem Akakçe - Cengiz
Hamdi Kahraman – Hamdi
Halil Kumova – Yaşlı amca
Cenk Kangöz – Cemal
Demet Bölükbaşı – Elmas'ın annesi
Server Mutlu – Elmas'ın babası
Ergün Çetin – Elmas'ın ağabeyi
Uğur Kalabaş - Elmas'ın ağabeyi
Emek Gündoğdu - Elmas'ın ağabeyi
G.D.O KARAKEDİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
G.D.O Karakedi filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlenmiştir.
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