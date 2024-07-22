Yayınlanma: 22.07.2024 - 18:52

Güncelleme: 22.07.2024 - 18:52

Gece Takibi filminin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor. Filmin senaristliğini Brad Ingelsby üstleniyor. Peki, Gece Takibi filminin konusu ne? Gece Takibi filminin oyuncuları kim?

GECE TAKİBİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Brooklyn'in namlı tetikçilerinden Jimmy Conlon (Liam Neeson) en iyi arkadaşı Shawn (Ed Harris) için çalışmaktadır. Ancak günün birinde Shawn'ın çetesi, Jimmy'nin oğlu Michael için ölüm emri çıkarır. Jimmy, her ne pahasına olursa olsun oğlunun hayatını kurtarmak için tüm eski arkadaşlarına tek başına direnmek, kiralık katillerden sakınıp geceyi sağ salim çıkarmak adına tüm hünerlerini kullanacaktır.

GECE TAKİBİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson

Joel Kinnaman

Genesis Rodriguez

Vincent D'Onofrio

Ed Harris

Common

Boyd Holbrook

Holt McCallany

Malcolm Goodwin

Beau Knapp

James Martinez

John Cenatiempo

Stefano Villabona

Julian Murdoch

Gavin-Keith Umeh

Teena Byrd

Alex Ziwak

Chris J. Cullen

Dennis Rees

Tommy Bayiokos

Daniel Stewart Sherman

GECE TAKİBİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gece Takibi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.