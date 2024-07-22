Gece Takibi filminin konusu ne? Gece Takibi filminin oyuncuları kim?
Gece Takibi (Run All Night) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gece Takibi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gece Takibi filminin konusu ne? Gece Takibi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Gece Takibi filminin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor. Filmin senaristliğini Brad Ingelsby üstleniyor. Peki, Gece Takibi filminin konusu ne? Gece Takibi filminin oyuncuları kim?
GECE TAKİBİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Brooklyn'in namlı tetikçilerinden Jimmy Conlon (Liam Neeson) en iyi arkadaşı Shawn (Ed Harris) için çalışmaktadır. Ancak günün birinde Shawn'ın çetesi, Jimmy'nin oğlu Michael için ölüm emri çıkarır. Jimmy, her ne pahasına olursa olsun oğlunun hayatını kurtarmak için tüm eski arkadaşlarına tek başına direnmek, kiralık katillerden sakınıp geceyi sağ salim çıkarmak adına tüm hünerlerini kullanacaktır.
GECE TAKİBİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Liam Neeson
Joel Kinnaman
Genesis Rodriguez
Vincent D'Onofrio
Ed Harris
Common
Boyd Holbrook
Holt McCallany
Malcolm Goodwin
Beau Knapp
James Martinez
John Cenatiempo
Stefano Villabona
Julian Murdoch
Gavin-Keith Umeh
Teena Byrd
Alex Ziwak
Chris J. Cullen
Dennis Rees
Tommy Bayiokos
Daniel Stewart Sherman
GECE TAKİBİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gece Takibi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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