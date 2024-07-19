Yayınlanma: 19.07.2024 - 19:42

Güncelleme: 19.07.2024 - 19:42

Gecenin İki Yüzü filminin yönetmenliğini ve senaristliğini James Gray üstleniyor. Peki, Gecenin İki Yüzü filminin konusu ne? Gecenin İki Yüzü filminin oyuncuları kim?

GECENİN İKİ YÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeni bir uyuşturucu türü tüm şehre yayılmış ve bugüne kadar görülmemiş vahşette bir suç dalgasına neden olur. Yeni yasalar doğrultusunda, yeterince adam ve silah kullanamayan polis, ayda iki elemanını kaybeder duruma gelir. Hem suçluları hem suçsuzları yutan acımasız bir savaş başlamıştır. Bobby Green (Joaquin Phoenix) çapraz ateş altında kalmıştır. Brighton Beach’te, akıl hocası Marat Buzhayev’e (Moni Moshonov) ait olan ve Buzhayev’in yeğeni Vadim Nezhinski (Alex Veadov) gibi gansterlerin takıldığı bir rus gece kulübünde müdürlük yapan Bobby, bu dünyadan uzak durmaya, dönen kirli işlere karışmamaya çalışır. Rahatına düşkün, ahlak dışı hayat tarzına rağmen kızarkadaşı Amada’ya (Eva Mendes) tutkuyla bağlıdır ve Manhattan’da Buzhayev adına yeni bir gece külübü açmayı arzulamaktadır. Öte yandan, Bobby’nin bu insanlardan özenle sakladığı bir sırrı vardır.Ağabeyi, efsane Polis Şefi babaları Bert Grusinsky’nin (Robert Duvall) izinden gitmiş olan Polis YüzbaşıJoseph Grusinsky (Mark Wahlberg)’dir. Bobby’nin babası ve ağabeyi ile olan gergin ilişkisi, babasıBert’ünbir savaşın içinde olduklarını söyleyerek, onu artık hangi tarafta olacağına karar vermeye zorlamasıyla bir kez daha sınanmaktadır.

GECENİN İKİ YÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Wahlberg

Eva Mendes

Joaquin Phoenix

Robert Duvall

Tony Musante

Antoni Corone

Alex Veadov

Katie Condidorio

Oleg Taktarov

Moni Moshonov

Paul Herman

Karl Bury

Robert C. Kirk

Danny Hoch

GECENİN İKİ YÜZÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gecenin İki Yüzü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.