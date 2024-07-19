Password filminin konusu ne? Password filminin oyuncuları kim?
Password filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Password filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Password filminin konusu ne? Password filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Password filminin yönetmen koltuğunda Malek Afsari oturuyor. Filmin senaristliğini Abdur Johir üstleniyor. Peki, Password filminin konusu ne? Password filminin oyuncuları kim?
PASSWORD FİLMİNİN KONUSU NE?
İsviçre banka hesabının USB şifresini kaybeden bir yeraltı öğretim görevlisinin etrafında döner.
PASSWORD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Shakib Khan
Shabnam Bubly
Jadu Azad
Misa Sawdagar
Mamnun Hasan Emon
PASSWORD FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Password filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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