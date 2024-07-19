Password filminin konusu ne? Password filminin oyuncuları kim?

Password filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Password filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Password filminin konusu ne? Password filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 19:15
Password filminin konusu ne? Password filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Password filminin yönetmen koltuğunda Malek Afsari oturuyor. Filmin senaristliğini Abdur Johir üstleniyor. Peki, Password filminin konusu ne? Password filminin oyuncuları kim? 

PASSWORD FİLMİNİN KONUSU NE?

İsviçre banka hesabının USB şifresini kaybeden bir yeraltı öğretim görevlisinin etrafında döner.

PASSWORD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Shakib Khan

Shabnam Bubly

Jadu Azad

Misa Sawdagar

Mamnun Hasan Emon

PASSWORD FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Password filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.


konusu nedir? haberleri

İlgili Haberler

Gurbetçi Şaban filminin konusu ne? Gurbetçi Şaban oyuncuları kim?

Gurbetçi Şaban filminin konusu ne? Gurbetçi Şaban oyuncuları kim?
Demir Maske filminin konusu ne? Demir Maske filminin oyuncuları kim?

Demir Maske filminin konusu ne? Demir Maske filminin oyuncuları kim?
Kirpi Sonic filminin konusu ne? Kirpi Sonic filminin oyuncuları kim?

Kirpi Sonic filminin konusu ne? Kirpi Sonic filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler