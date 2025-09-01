Geleceğin Savaşı (The Tomorrow War) filminin konusu ne? Geleceğin Savaşı filminin oyuncuları kim?

Geleceğin Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Chris McKay oturuyor. Filmin senaristliğini Zach Dean üstleniyor. Peki, Geleceğin Savaşı filminin konusu ne? Geleceğin Savaşı filminin oyuncuları kim?

GELECEĞİN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

İşgal altında bulunan dünyada insanlar, uzaylılara karşı verdikleri savaşta büyük bir yenilgiye uğrar. Artık değişen düzende yaşayan bilim insanları, sistemi değiştirmek için asker yetiştirmeye karar verir. Savaşa hazırlanmak için yeni bir yol keşfeden bilim insanları tarafından yetiştirilen askerlerin vereceği savaş, insanlığın geleceğini belirleyecektir.

GELECEĞİN SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chris Pratt

Yvonne Strahovski

J.K. Simmons

Betty Gilpin

Sam Richardson

Jasmine Mathews

Edwin Hodge

Ryan Kiera Armstrong

Keith Powers

Mary Lynn Rajskub

GELECEĞİN SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Geleceğin Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.