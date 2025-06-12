Yönetmen koltuğunda Jose Avelino Gilles Corbett Lourenco'nun oturduğu "Genç Werther'in Acıları" filmi, Alman edebiyatçı Johann Wolfgang von Goethe'nin aynı isimli kitabından sinemaya uyarlandı. Peki, Genç Werther'in Acıları filminin konusu nedir? Genç Werther'in Acıları filminin oyuncuları kimler?

GENÇ WERTHER'İN ACILARI FİLMİNİN KONUSU

Genç Werther'in Acıları, sorumsuz genç bir yazar olan Werther'in hayatına odaklanıyor. Çekici, tutkulu ve tamamen sorumsuz genç bir yazar olan Werther, annesi tarafından Toronto'ya basit bir işe gönderilir. Werther, burada hayatının aşkına rastlar. Güzel Charlotte, hem cazibesiyle hem de etkileyici ve kararlı nişanlısı Albert’e olan bağlılığıyla Werther’in hayatını altüst eder. Çok geçmeden Werther ve Charlotte arasında duygusal bir ilişki başlar. Aynı zamanda Werther ile Albert arasında da tuhaf bir dostluk gelişir. Üçü arasındaki ilişki karmaşıklaştıkça, aşk, yakınlık ve arzu arasındaki sınırlar ayırt edilemez hale gelir.

GENÇ WERTHER'İN ACILARI FİLMİNİN OYUNCULARI

Douglas Booth, Alison Pill, Patrick J. Adams