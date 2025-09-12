Gitmesine İzin Ver (Let Him Go) filminin konusu ne? Gitmesine İzin Ver filminin oyuncuları kim?

Gitmesine İzin Ver filminin yönetmen koltuğunda Micho Rutare oturuyor. Filmin senaristliğini Brian Brinkman, Micho Rutare üstleniyor. Peki, Gitmesine İzin Ver filminin konusu ne? Gitmesine İzin Ver filminin oyuncuları kim?

GİTMESİNE İZİN VER FİLMİNİN KONUSU NE?

Emekli şerif George Blackledge ve eşi Margaret oğullarını kaybettikten sonra, genç torunlarını Dakotas’ta yaşayan ve anneleri Blanche Weboy tarafından yönetilen tehlikeli bir ailenin pençesinden kurtarmak için Montana’daki çiftliklerinden ayrılır. Weboy Ailesi’nin çocuğu bırakmak gibi bir niyetleri olmadığını keşfettiklerinde ise George ve Margaret’ın aileleri uğruna savaşmaktan başka şansı kalmayacaktır.

G İ TMES İ NE İ Z İ N VER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kevin Costner

Diane Lane

Jeffrey Donovan

Booboo Stewart

Lesley Manville

Bradley Stryker

GİTMESİNE İZİN VER FİLMİ IMDb PUANI KA Ç?

Gitmesine İzin Ver filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.