Yayınlanma: 15.10.2024 - 13:01

Güncelleme: 15.10.2024 - 13:01

İzleyiciler Gizli Bahçe oyuncuları ve konusu hakkında detayları merak ediyor. Peki, Gizli Bahçe dizisi konusu nedir? Gizli Bahçe dizisi oyuncuları kimler?

GİZLİ BAHÇE DİZİSİ NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu Now TV’nin TMC Film imzalı yeni dizisi Gizli Bahçe, ilk bölümüyle 15 Ekim Salı akşamı başlıyor.

GİZLİ BAHÇE DİZİSİ KONUSU

Neşe Şen’in hikâyesinden yola çıkarak senaryosunu Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin birlikte kaleme aldığı Gizli Bahçe dizisi, derin bir aşk hikayesini konu alıyor.

Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir.

Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer.

Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir.

Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır.

Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır.

Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.

GİZLİ BAHÇE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği Gizli Bahçe dizisinin oyuncu kadrosu şöyle;

Murat Yıldırım, Ebru Şahin, Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Gamze Topuz, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Eren Dinç, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz rol alıyor.

GİZLİ BAHÇE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gizli Bahçe dizisinin çekimlerinin bir kısmı Fas’ın büyüleyici şehri Marakeş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapıldı.

Dizinin çekimleri İstanbul’da devam ediyor.