Sadık Ahmet filminin konusu ne? Sadık Ahmet filminin oyuncuları kim?
Sadık Ahmet filmi televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Sadık Ahmet filminin konusu ne? Sadık Ahmet filminin oyuncuları kim?
Sadık Ahmet filminin yönetmen koltuğunda Hakan Yonat oturuyor. Filmin senaristliğini Mert Dikmen üstleniyor. Peki, Sadık Ahmet filminin konusu ne? Sadık Ahmet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
SADIK AHMET FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulme karşı siyasi bir mücadele veren doktor Sadık Ahmet'in hayatını anlatıyor.
SADIK AHMET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Turgay Aydın
Nur Fettahoğlu
Erkan Can
Renan Bilek
Taner Rumeli
İlker Aksum
Burak Satıbol
Erdal Beşikçioğlu
Uğur Yücel
Ozan Akbaba
Doğukan Güngör
Suzan Kardeş
SADIK AHMET FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Sadık Ahmet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.5 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir? #Film
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında onlarca yaralı!
- Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
- 'Vermezsen sonun Filistin olur'
- İlber Ortaylı 'Milli bir felaket' diyerek herkesi uyardı
- En güvenilir 20 milletvekili kim?
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- 'Öcalan için ev hazırlandı' iddiası
- Tepkilere 'algı' yanıtını verdi
- Kars'ta kışın habercisi hasat başladı