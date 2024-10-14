Sadık Ahmet filminin konusu ne? Sadık Ahmet filminin oyuncuları kim?

Sadık Ahmet filmi televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Sadık Ahmet filminin konusu ne? Sadık Ahmet filminin oyuncuları kim?

Sadık Ahmet filminin konusu ne? Sadık Ahmet filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 11:14

Sadık Ahmet filminin yönetmen koltuğunda Hakan Yonat oturuyor. Filmin senaristliğini Mert Dikmen üstleniyor. Peki, Sadık Ahmet filminin konusu ne? Sadık Ahmet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SADIK AHMET FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulme karşı siyasi bir mücadele veren doktor Sadık Ahmet'in hayatını anlatıyor.

SADIK AHMET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Turgay Aydın

Nur Fettahoğlu

Erkan Can

Renan Bilek

Taner Rumeli

İlker Aksum

Burak Satıbol

Erdal Beşikçioğlu

Uğur Yücel

Ozan Akbaba

Doğukan Güngör

Suzan Kardeş

SADIK AHMET FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Sadık Ahmet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.5 olarak belirlendi.


Etiketler: #konusu nedir? #Film

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