Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:45

Güncelleme: 14.10.2024 - 09:45

Yönetmenliğin ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Organize İşler Sazan Sarmalı filmi televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Organize İşler Sazan Sarmalı filminin konusu ne? Organize İşler Sazan Sarmalı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan yönetmenliğinde Organize İşler: Sazan Sarmalı, Organize İşler'in üzerinden 12 yıl gibi bir süre geçen bu devam filminde, kızı Nazlı'nın dolandırılmasıyla hareket geçen Asım Noyan ile ekibinin, kurdukları sahtekârlık düzenini döndürmeye devam etmesini konu ediniyor.

İstanbul şehrinde Organize İşler tam gaz devam etmektedir. Sazanlar yem peşinde, oltalar Asım Noyan ve ekibinin elinde, daha büyük balıklar ise bu ekibin peşindedir. Dönen dolaplar içinde saflar, temizler, kirliler iç içedir. Ve bu sefer darbe hiç beklenmedik yerden gelir: Asım’ın biricik kızı Nazlı dolandırılır. Dolandırıcılar kralının kızı dolandırılır ise ne olur? Nazlı babasını organize işlerden caydırmak isterken, kendisi mi sazan sarmalına takılmıştır? Gerçeğin tipi bozuk olduğunda, insanlara yakışıklı yalanlar mı lazım olur?

ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yılmaz Erdoğan

Kıvanç Tatlıtuğ

Ezgi Mola

Bensu Soral

Rıza Kocaoğlu

Okan Cabalar

Güven Kıraç

Ahmet Mümtaz Taylan

Ersin Korkut

Erdem Baş

Mahir İpek

Ekin Türkmen

Ata Demirer

Atakan Çelik

Edanur Hancı

Cemile Canyurt

Cihan Talay

ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Organize İşler Sazan Sarmalı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.