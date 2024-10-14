Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin konusu ne? Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin oyuncuları kim?
Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin konusu ne? Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin oyuncuları kim?
Yönetmenliğin ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Organize İşler Sazan Sarmalı filmi televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Organize İşler Sazan Sarmalı filminin konusu ne? Organize İşler Sazan Sarmalı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI FİLMİNİN KONUSU NE?
Yılmaz Erdoğan yönetmenliğinde Organize İşler: Sazan Sarmalı, Organize İşler'in üzerinden 12 yıl gibi bir süre geçen bu devam filminde, kızı Nazlı'nın dolandırılmasıyla hareket geçen Asım Noyan ile ekibinin, kurdukları sahtekârlık düzenini döndürmeye devam etmesini konu ediniyor.
İstanbul şehrinde Organize İşler tam gaz devam etmektedir. Sazanlar yem peşinde, oltalar Asım Noyan ve ekibinin elinde, daha büyük balıklar ise bu ekibin peşindedir. Dönen dolaplar içinde saflar, temizler, kirliler iç içedir. Ve bu sefer darbe hiç beklenmedik yerden gelir: Asım’ın biricik kızı Nazlı dolandırılır. Dolandırıcılar kralının kızı dolandırılır ise ne olur? Nazlı babasını organize işlerden caydırmak isterken, kendisi mi sazan sarmalına takılmıştır? Gerçeğin tipi bozuk olduğunda, insanlara yakışıklı yalanlar mı lazım olur?
ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Yılmaz Erdoğan
Kıvanç Tatlıtuğ
Ezgi Mola
Bensu Soral
Rıza Kocaoğlu
Okan Cabalar
Güven Kıraç
Ahmet Mümtaz Taylan
Ersin Korkut
Erdem Baş
Mahir İpek
Ekin Türkmen
Ata Demirer
Atakan Çelik
Edanur Hancı
Cemile Canyurt
Cihan Talay
ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Organize İşler Sazan Sarmalı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.
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