Yayınlanma: 26.09.2024 - 12:30

Güncelleme: 26.09.2024 - 12:30

Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Gizli Dolap filminin çekimleri başladı. Burcu Görgün Toptaş'ın senaristliğini üstlendiği filmin ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Gizli Dolap filminin konusu ne, oyuncuları kim? Gizli Dolap filmi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

GİZLİ DOLAP FİLMİNİN KONUSU NE?

Rengin Alaz, herkes tarafından tanınan, popüler, cesur ve başarılı bir gazetecidir. Ablasının eşinin bir uygulama aracılığıyla başka kadınlarla görüştüğünü öğrenen Rengin, başta ablası olmak üzere, yakın çevresindeki herkesin bu uygulamalarda yayın yapan kadınlarla ilgili yargılarını fark eder. Toplumun yargılarıyla yüzleşmesi, Rengin’i buna yönelik bir yazı dizisi hazırlamaya iter. Kimliğini gizleyerek bu dünyaya adım atmaya karar veren Rengin uygulama üzerindeki paylaşımlarıyla hızla popülerleşir ancak bu süreçte hem kendisini hem de arzularını sorgulamaya başlar. Bu tehlikeli olculuk ise büyük bedeller ödemesine neden olacaktır.

GİZLİ DOLAP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Beren Saat

Yiğit Özşener

Furkan Andıç

Duygu Sarışın

Pınar Çağlar Gençtürk

Gamze Karaduman

Derya Alabora

GİZLİ DOLAP FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Gizli Dolap filminin önümüzdeki yıl Prime Video'da yayınlanması planlanıyor.