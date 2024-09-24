Beren Saat başrolde: 'Gizli Dolap' filmi sete çıktı!

Yayınlanma: 24.09.2024 - 16:37

Güncelleme: 24.09.2024 - 16:37

Prime Video'nun yeni yerli orijinal filmi Gizli Dolap'ın çekimlerine başlandı.

Prime Video'dan yapılan açıklamaya göre, Beren Saat'in başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Yiğit Özşener, Furkan Andıç, Duygu Sarışın, Pınar Çağlar Gençtürk, Cem Gönen, Gamze Karaduman ve Derya Alabora yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

"Rengin Alaz (Beren Saat), herkes tarafından tanınan, popüler, cesur ve başarılı bir gazetecidir. Ablasının eşinin bir uygulama aracılığıyla başka kadınlarla görüştüğünü öğrenen Rengin, başta ablası olmak üzere, yakın çevresindeki herkesin bu uygulamalarda yayın yapan kadınlarla ilgili yargılarını fark eder. Toplumun yargılarıyla yüzleşmesi, Rengin'i buna yönelik bir yazı dizisi hazırlamaya iter."