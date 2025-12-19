Gölgelerin Aşkı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Claudia Myers üstleniyor. Peki, Gölgelerin Aşkı filminin konusu ne? Gölgelerin Aşkı filminin oyuncuları kim?

GÖLGELERİN AŞKI FİLMİNİN KONUSU NE?

Holly 10 yıldan fazla bir süre görünmez ve yalnız yaşamaktadır. Görünmezliği sayesinde kimsenin çekemeyeceği gizli fotoğraflar çekmekte ve bunları gazetelere para karşılığında haber olarak göndermektedir. Holly yeni bir haber için barda gizli fotoğraflar çektiği sırada, bir bar fedaisi tarafından görülür ve dışarı çıkartılır. Yıllar sonra onu görebilen tek kişi Shane Blackwell adındaki bir bar fedaisidir. Holly çektiği fotoğraflarla Shane Blackwell’in hayatını altüst ettiğini ve bu yüzden onu gören tek kişinin Shane Blackwell olduğunu anlar. Shane Blackwell bar fedaisi olmadan evvel ünlü bir MMA dövüş şampiyonuydu ve bir film yıldızı ile evliydi. Holly bunu kutsal bir işaret olarak görür ve hayatını mahvettiği Shane Blackwell’in eski şampiyonluk statüsünü yeniden kazanmasına, eski güzel günlerine kavuşmasına yardımcı olmaya karar verir. Böylece kendisi de hayatta görünür olabilecektir. Shane ile Holly bu süreçte gerçek aşkın ne kadar güçlü olduğunu anlarlar ve hayallerin ötesindeki gerçekliği görürler.

GÖLGELERİN AŞKI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Olivia Thirlby

Alan Ritchson

Megan Fox

Jim Gaffigan

Maria Dizzia

Tito Ortiz

GÖLGELERİN AŞKI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gölgelerin Aşkı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.