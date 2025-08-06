Göze Göz (Eye for an Eye) filminin konusu ne? Göze Göz filminin oyuncuları kim?

Göze Göz filminin yönetmen koltuğunda Colin Tilley oturuyor. Filmin senaristliğini Elisa Victoria, Michael Tully üstleniyor. Peki, Göze Göz filminin konusu ne? Göze Göz filminin oyuncuları kim?

GÖZE GÖZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Anne ve babasının ani ölümünün ardından Anna, daha önce hiç tanımadığı büyükannesiyle birlikte yaşamak için New York'tan Florida'nın küçük bir kasabasına taşınır. İzole edilmiş, savunmasız ve arkadaş arayan Anna, çok geçmeden yerel iki gençle arkadaş olur. Ancak korkunç bir şiddet eylemi gerçekleştirip onu da suç ortağı yaptıklarında, gizemli canavar Bay Sandman'ın odak noktası haline gelir.

GÖZE GÖZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Whitney Peak

S. Epatha Merkerson

Golda Rosheuvel

Finn Bennett

Laken Giles