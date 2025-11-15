Gözleri Karadeniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Gözleri Karadeniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Gözleri Karadeniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gözleri Karadeniz dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aşklarını ilan ettikten sonra evden ayrılan Güneş ve Azil, görmeye bile cesaret edemedikleri bir rüyaya adım atar.

Güneş ve Azil'in evden ayrılışı Maçari konağında bomba etkisi yapar. Her iki oğlunun da elinden kayıp gittiğini gören Osman, Azil'in kararlı duruşunu izlerken geçmişiyle yeniden bir yüzleşmeye girer. Azil'in geçmişine dair öğrendiği sır, Aslı'yı Mehmet'le ittifak kurmaya yönlendirir.

Güneş, Azil'le kuracağı yeni hayatına hazırlanırken, geçmişte teyzesine güvenerek attığı bazı adımların geri dönüşü olmadığını öğrenir. Haklarını yeniden kazanmak için bir çıkış yolu ararken bir kez daha Nermin'le karşı karşıya gelmek zorunda kalır.

Mehmet'in daveti üzerine yola çıkan Azil, buluşma yerinde beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Güneş'in eline geçen bir mektup, aşklarının gücünü bir kez daha sınava tabi tutacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Gözleri Karadeniz dizisinin yeni bölümü 18 Kasım akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.