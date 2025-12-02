Gözleri KaraDeniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Gözleri KaraDeniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Gözleri KaraDeniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gözleri KaraDeniz dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azil annesiyle ilgili gerçeği öğrenince yıkılır ve düğüne gelmeyerek Güneş'i yalnız bırakır. Güneş, hiçbir açıklama olmadan terk edilmenin şokunu yaşar ve kendini suçlamaya başlar. Azil mezarlıkta geçmişiyle hesaplaşırken, Güneş otelde ilişkilerine dair tüm inancını kaybeder. İkisi de birbirini unutamaz ama konuşacak gücü bulamaz. Güneş, Rize'den gitmeye karar verirken Azil hayatında ilk kez ne yapacağını bilemez halde kalır. Sabah olduğunda yollarının kesişip kesişmeyeceği belirsizliğini korur.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Gözleri KaraDeniz dizisinin yeni bölümü 2 Aralık akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.