Greenland: Son Sığınak filminin yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Sparling üstleniyor. Peki, Greenland: Son Sığınak filminin konusu ne? Greenland: Son Sığınak filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

GREENLAND: SON SIĞINAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabiliecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

GREENLAND: SON SIĞINAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler - John Garrity

Morena Baccarin - Allison Garrity

David Denman - Ralph Vento

Hope Davis - Judy Vento

Roger Dale Floyd - Nathan Garrity

Andrew Byron Bachelor - Colin

Merrin Dungey - Major Breen

Holt McCallany - Twin Otter pilot

Scott Glenn - Dale

GREENLAND: SON SIĞINAK IMDB PUANI KAÇ?

Greenland Son Sığınak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.