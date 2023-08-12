Yayınlanma: 12.08.2023 - 14:01

Güncelleme: 12.08.2023 - 14:01

Gül Bahçesi (The Rose Maker) filminin yönetmen koltuğunda Pierre Pinaud oturuyor. Senaristliğini Fadette Drouard, Blandine Jet, Philippe Le Guay üstleniyor. Peki, Gül Bahçesi filminin konusu ne? Gül Bahçesi filminin oyuncuları kim?

GÜL BAHÇESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Fransa’nın en büyük gül yetiştiricilerinden biri olan Eve Vernet, iflasın eşiğine gelince en güçlü rakibi tarafından satın alınmakla karşı karşıya kalır. Bu esnada en sadık yardımcısı Vera, bahçıvanlık becerisine sahip olmayan üç kişiyi işe alınca ortalık iyice karışır. Bu üç kişinin, Eve’yi iflastan kurtarmak için güçlerini birleştirmekten başka çaresi yoktur.

GÜL BAHÇESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Catherine Frot - Eve Vernet

Fatsah Bouyahmed - Samir

Olivia Côte - Véra

Marie Petiot - Nadège

Vincent Dedienne - Lamarzelle

Serpentine Teyssier - La mère de Fred

Pasquale D'Inca - M. Papandréou

Matthieu Loos

Olivier Breitman - Le président du concours

Charline Paul - Bagatelle Hostesi

Christopher Gendreau - Lamarzelle'in Avukatı

Cédrick Spinassou

Manel Foulgoc - Fred

Rukkmini Ghosh - Elle

GÜL BAHÇESİ FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Gül Bahçesi filminin IMDb puanı 6.4 olarak belirlendi.