Gül Bahçesi filminin konusu ne? Gül Bahçesi filminin oyuncuları kim?
Gül Bahçesi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gül Bahçesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gül Bahçesi filminin konusu ne? Gül Bahçesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Gül Bahçesi (The Rose Maker) filminin yönetmen koltuğunda Pierre Pinaud oturuyor. Senaristliğini Fadette Drouard, Blandine Jet, Philippe Le Guay üstleniyor. Peki, Gül Bahçesi filminin konusu ne? Gül Bahçesi filminin oyuncuları kim?
GÜL BAHÇESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Fransa’nın en büyük gül yetiştiricilerinden biri olan Eve Vernet, iflasın eşiğine gelince en güçlü rakibi tarafından satın alınmakla karşı karşıya kalır. Bu esnada en sadık yardımcısı Vera, bahçıvanlık becerisine sahip olmayan üç kişiyi işe alınca ortalık iyice karışır. Bu üç kişinin, Eve’yi iflastan kurtarmak için güçlerini birleştirmekten başka çaresi yoktur.
GÜL BAHÇESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Catherine Frot - Eve Vernet
Fatsah Bouyahmed - Samir
Olivia Côte - Véra
Marie Petiot - Nadège
Vincent Dedienne - Lamarzelle
Serpentine Teyssier - La mère de Fred
Pasquale D'Inca - M. Papandréou
Matthieu Loos
Olivier Breitman - Le président du concours
Charline Paul - Bagatelle Hostesi
Christopher Gendreau - Lamarzelle'in Avukatı
Cédrick Spinassou
Manel Foulgoc - Fred
Rukkmini Ghosh - Elle
GÜL BAHÇESİ FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Gül Bahçesi filminin IMDb puanı 6.4 olarak belirlendi.
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