Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kader, annesinin etkisi ile Tülay ve Erkan’ın yanına geri dönmüştür. Zeynep, Tecerlerin evinden ayrılarak Kader’i geri almaya uğraşırken Serhat da kızları ile konuşup Berrak’ı evden göndermenin yollarını arıyordur. O sırada Can’dan gelen bir telefon Serhat’ı yine bir seçim yapmaya zorlayacaktır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü 15 Kasım akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.