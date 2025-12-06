Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat, Kader’in babasının kim olduğunu öğrenmiş, onunla yüzleşmek için harekete geçer. Berrak, sıranın kendisine geleceğini biliyordur ve Serhat’ın öfkesinden kurtulmak için bir plan yapar.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Berrak’ın hamilelik haberi de onu evde tutmak için çare olmaz. Serhat ve kızlar Berrak’ın evde kalmasını istemezler.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü 6 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.