Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Berrak, hamileliği ile elini güçlendirerek eve dönerken Serhat da onu kızlarından uzak tutmanın yolunu aramaktadır.

Kızları ile arasını düzeltip Kader ve Zeynep’i de hayatından uzaklaştırmak isteyen Berrak sonunda aradığı çözümü Tibet’in yardımı ile bulur. Çaresiz kalan Zeynep, Serhat’tan yardım ister. Serhat’ın hamlesi bu planı bozmaya yetecek mi?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zeynep, Serhat’ın teklifi sonrası Kader’i geri almak için en doğru kararın ne olduğunu düşünürken Hayal ve İlkim, babalık testi nedeniyle Serhat’a çok kızgındırlar.

Berrak, kızları kendi tarafına çekmenin bir yolunu bulmuştur. Azra’ya yardım etmek isteyen Mustafa’nın yaptığı bir hata hiç beklenmedik bir olaya yol açar.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü 20 Aralık akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.