Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zeynep ve Serhat’ın evliliği başta Arif olmak üzere Candan ailesini hayal kırıklığına uğratır. Serhat, Zeynep ve Arif’in başına gelenlerin sorumlusunu ararken Berrak, yeni taşındığı mahallede Tülay’ın da yardımı ile komşularına Zeynep’i ve ailesini kötülemektedir.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Zeynep, Serhat’ın teklifi sonrası Kader’i geri almak için en doğru kararın ne olduğunu düşünürken Hayal ve İlkim, babalık testi nedeniyle Serhat’a çok kızgındırlar.

Berrak, kızları kendi tarafına çekmenin bir yolunu bulmuştur. Azra’ya yardım etmek isteyen Mustafa’nın yaptığı bir hata hiç beklenmedik bir olaya yol açar.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü 27 Aralık akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.