Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zeynep’in Azra’nın kiminle gittiğini Serhat’tan saklaması ikili arasında soruna yol açarken Serhat bir yandan da İlkim’i kendi tarafına çeken Berrak’ın yeni hamleleri ile uğraşmaktadır.

Tecerler Cihan’a ne olduğunun peşine düşerken Zeynep, kendisini yaralayan Ömer’i abisinin tanıdığını ve gizlediğini fark eder.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Otelde yaşanan çatışmadan sonra Serhat, bir yandan Tibet’in büyüyen öfkesi ile uğraşırken bir yandan da otelinde dönen yasa dışı işlerin peşine düşmüştür.

Kader’i almak için son adım olan sosyal hizmetler ziyaretini bekleyen Zeynep ve Serhat, evliliklerine olan tepkileri göğüslemeye çalışırken Berrak da boş durmaz. Hayal ve İlkim’i Serhat’ın elinden almak için harekete geçer.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 14. bölümü 24 Ocak akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.