Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Zeynep, Kader’i kaybetmek istemediği için onu kaçırır. Serhat, Zeynep’in peşine düşerken Berrak da durumu polise bildirerek Zeynep’i çocuk kaçırmaktan içeriye attırmak ister. Nejat, planlarına devam ederken Serhat önemli bir bilgi elde eder.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Serhat, Zeynep’i cezaevine girmekten kurtarmış, şimdi de Nejat’ı tamamen saf dışı etmek için bir plan yaparken Nejat ve Pelin Serhat’ın öğrendiklerinden habersiz sevkiyatı planlamaya devam ederler. Kader’in Berrak’ta kaldığı her dakika Zeynep’e eziyet gibi gelmektedir. Berrak’ın teklifi Zeynep’in aklını karıştırır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 26. bölümü 25 Nisan akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.