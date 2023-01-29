Güneş filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2019 yılında vizyona giren Güneş filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Güneş filminin konusu ne? Güneş filminin oyuncuları kim? Güneş filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 09:00
Güneş filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Güneş (Sole), yönetmenliğini üstlenen Carlo Sironi'nin, senaristliğinde Antonio Manca ve Giulia Moriggi'yle birlikte çalıştığı, 2019 yapımlı bir dram filmidir.

GÜNEŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, hamile olan ve doğum yaptıktan sonra bebeğini satmaya karar veren Lena’nın yaşadıklarına odaklanıyor. Genç bir kadın olan Lena yedi aylık hamiledir. Doğum yaptıktan sonra bebeğini satmaya karar veren Lena bu sürede Ermanno ile karı koca gibi davranmak zorundadır çünkü Ermanno’nun hiçbir zaman çocuk sahibi olamayan amcası Fabio ve eşi Bianca çocuğu satın almayı kabul etmiştir. Lena’nın doğum yaptıktan sonra parasını alıp gitmesi için bir süre bebeğini emzirmesi gerekmektedir. Lena bu süreçte bebeğiyle oluşan bağı her ne kadar inkar etse de, Ermanno onlara tam bir baba gibi bakmaya başlar.

GÜNEŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Claudio Segaluscio

Sandra Drzymalska

Bruno Buzzi

GÜNEŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Güneş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.


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