Gerçek Suç filminin konusu ne? Gerçek Suç filminin oyuncuları kim?

Gerçek Suç (True Crime) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gerçek Suç filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gerçek Suç filminin konusu ne? Gerçek Suç filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Gerçek Suç filminin konusu ne? Gerçek Suç filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.04.2025 - 22:18

Gerçek Suç filminin yönetmen koltuğunda Clint Eastwood oturuyor. Filmin senaristliğini Larry Gross ve Paul Brickman, Stephen Schiff üstleniyor. Peki, Gerçek Suç filminin konusu ne? Gerçek Suç filminin oyuncuları kim? 

GERÇEK SUÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

İdamına saatler kala bir mahkumun masumiyetini ispatlamaya çalışan bir gazetecinin hikayesi konu ediniyor.

GERÇEK SUÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Clint Eastwood

Isaiah Washington

Colman Domingo

Frances Fisher

James Woods

Denis Leary

Diane Venora

Bernard Hill

GERÇEK SUÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gerçek Suç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.


Etiketler: #konusu nedir?

İlgili Haberler

Drop: Kabul Et veya Reddet filminin konusu ne? Drop: Kabul Et veya Reddet filminin oyuncuları kim?

Drop: Kabul Et veya Reddet filminin konusu ne? Drop: Kabul Et veya Reddet filminin oyuncuları kim?
Armand filminin konusu ne? Armand filminin oyuncuları kim?

Armand filminin konusu ne? Armand filminin oyuncuları kim?
99 Ev filminin konusu ne? 99 Ev filminin oyuncuları kim?

99 Ev filminin konusu ne? 99 Ev filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler