Gerçek Suç filminin konusu ne? Gerçek Suç filminin oyuncuları kim?
Gerçek Suç (True Crime) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gerçek Suç filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gerçek Suç filminin konusu ne? Gerçek Suç filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Gerçek Suç filminin yönetmen koltuğunda Clint Eastwood oturuyor. Filmin senaristliğini Larry Gross ve Paul Brickman, Stephen Schiff üstleniyor. Peki, Gerçek Suç filminin konusu ne? Gerçek Suç filminin oyuncuları kim?
GERÇEK SUÇ FİLMİNİN KONUSU NE?
İdamına saatler kala bir mahkumun masumiyetini ispatlamaya çalışan bir gazetecinin hikayesi konu ediniyor.
GERÇEK SUÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Clint Eastwood
Isaiah Washington
Colman Domingo
Frances Fisher
James Woods
Denis Leary
Diane Venora
Bernard Hill
GERÇEK SUÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gerçek Suç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Para çekme limitleri değişti
- Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı
- Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı!
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- 'İvedilikle karara bağlanmalı'
- Balyoz kararındaki ‘İBB cuntası’
- İmamoğlu’na mektup
- 'Kimse Emrah başkanı teröre destekle suçlayamaz'
- Öğretmen sürgünlerine tepki büyüyor