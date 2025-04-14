Yayınlanma: 14.04.2025 - 22:18

Güncelleme: 14.04.2025 - 22:18

Gerçek Suç filminin yönetmen koltuğunda Clint Eastwood oturuyor. Filmin senaristliğini Larry Gross ve Paul Brickman, Stephen Schiff üstleniyor. Peki, Gerçek Suç filminin konusu ne? Gerçek Suç filminin oyuncuları kim?

GERÇEK SUÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

İdamına saatler kala bir mahkumun masumiyetini ispatlamaya çalışan bir gazetecinin hikayesi konu ediniyor.

GERÇEK SUÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Clint Eastwood

Isaiah Washington

Colman Domingo

Frances Fisher

James Woods

Denis Leary

Diane Venora

Bernard Hill

GERÇEK SUÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gerçek Suç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.