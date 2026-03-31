Gustav dizisinin konusu ne? Gustav dizisi oyuncuları kimler? Gustav nerede yayımlanacak?

Ünlü oyuncu Giray Altınok, başrolünü üstlendiği Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi adlı yeni diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Gustav konusu nedir? Gustav dizisi oyuncuları kimler? Gustav nerede yayımlanacak?

GUSTAV DİZİSİNİN KONUSU NE?

Gustav dizisinin konusu, kendine ait şatosunda dış dünyadan izole bir şekilde hizmetkârlarıyla yaşayan asırlık Avrupalı vampir Gustav Maier’in etrafında şekilleniyor. Maier’in bu tuhaf yolculuğunda, yanından hiç ayrılmayan güvenilir yardımcısı Otto da ona eşlik ediyor.

GUSTAV DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gustav dizisindeki karakterler ve onları canlandıran oyuncular şöyle sıralanıyor:

Gustav: Giray Altınok

Otto: Bülent Emin Yarar

Fulya: Özge Özpirinçci

Friedrich: Haluk Bilginer

Clemens: Uğur Polat

Konrad: Alican Yücesoy

Albert: Kerem Can

Ida: Başak Parlak

Gertrude: Ayşe Tunaboylu

Helmut: Şevket Süha Tezel

Maria: Özgecan Koyunoğlu

GUSTAV NEREDE YAYIMLANACAK?

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği Gustav dizisi, Disney Plus platformunda izleyiciyle buluşacak.