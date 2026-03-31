Gustav dizisinin konusu ne? Gustav dizisi oyuncuları kimler? Gustav nerede yayımlanacak?

Ünlü oyuncu Giray Altınok, başrolünü üstlendiği Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi adlı yeni diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Gustav konusu nedir? Gustav dizisi oyuncuları kimler? Gustav nerede yayımlanacak?
GUSTAV DİZİSİNİN KONUSU NE?
Gustav dizisinin konusu, kendine ait şatosunda dış dünyadan izole bir şekilde hizmetkârlarıyla yaşayan asırlık Avrupalı vampir Gustav Maier’in etrafında şekilleniyor. Maier’in bu tuhaf yolculuğunda, yanından hiç ayrılmayan güvenilir yardımcısı Otto da ona eşlik ediyor.
GUSTAV DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Gustav dizisindeki karakterler ve onları canlandıran oyuncular şöyle sıralanıyor:
- Gustav: Giray Altınok
- Otto: Bülent Emin Yarar
- Fulya: Özge Özpirinçci
- Friedrich: Haluk Bilginer
- Clemens: Uğur Polat
- Konrad: Alican Yücesoy
- Albert: Kerem Can
- Ida: Başak Parlak
- Gertrude: Ayşe Tunaboylu
- Helmut: Şevket Süha Tezel
- Maria: Özgecan Koyunoğlu
GUSTAV NEREDE YAYIMLANACAK?
Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği Gustav dizisi, Disney Plus platformunda izleyiciyle buluşacak.