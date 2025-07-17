Hababam Sınıfı Güle Güle filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Yavuz Turgul üstleniyor. Peki, Hababam Sınıfı Güle Güle filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Güle Güle filminin oyuncuları kim?

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Doğulu bir ailede yetişen edebiyat hocası Mehmet Bülbül'ün tayini Özel Çamlıca Lisesi'ne çıkar. Öğrenciler ilk başta yeni gelen hocalarına yukarıdan bakarlar. Mehmet Hoca, ilk başta bu duruma aldırış etmese de daha sonra ailesinin küçük görülmesine dayanamaz. Bu arada Hafize Ana'nın kızı Nazlı da okulda okumaktadır. Ancak fakirliğinden utanan Nazlı, annesinden köşe bucak kaçmaktadır. Mehmet Hoca, diğer öğrencileriyle olduğu gibi Nazlı'yla da yakından ilgilenir ve onun sorunlarını çözmesine yardımcı olur.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Savaş Dinçel

Ayşen Gruda

Mehmet Ali Erbil

Cem Özer

Sezai Aydın

Adile Naşit

İlyas Salman

Şevket Altuğ

Osman Cavcı

Hüseyin Kutman

Fulya Özcan

Yaprak Özdemiroğlu

Sıtkı Akçatepe

Yonca Evcimik

Ahmet Açan

Kemal Uzun

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi 1981 yılında izleyicisiyle buluştu.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hababam Sınıfı Güle Güle filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.