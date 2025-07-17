Hababam Sınıfı Güle Güle filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Yavuz Turgul üstleniyor. Peki, Hababam Sınıfı Güle Güle filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Güle Güle filminin oyuncuları kim?
HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİNİN KONUSU NE?
Doğulu bir ailede yetişen edebiyat hocası Mehmet Bülbül'ün tayini Özel Çamlıca Lisesi'ne çıkar. Öğrenciler ilk başta yeni gelen hocalarına yukarıdan bakarlar. Mehmet Hoca, ilk başta bu duruma aldırış etmese de daha sonra ailesinin küçük görülmesine dayanamaz. Bu arada Hafize Ana'nın kızı Nazlı da okulda okumaktadır. Ancak fakirliğinden utanan Nazlı, annesinden köşe bucak kaçmaktadır. Mehmet Hoca, diğer öğrencileriyle olduğu gibi Nazlı'yla da yakından ilgilenir ve onun sorunlarını çözmesine yardımcı olur.
HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Savaş Dinçel
Ayşen Gruda
Mehmet Ali Erbil
Cem Özer
Sezai Aydın
Adile Naşit
İlyas Salman
Şevket Altuğ
Osman Cavcı
Hüseyin Kutman
Fulya Özcan
Yaprak Özdemiroğlu
Sıtkı Akçatepe
Yonca Evcimik
Ahmet Açan
Kemal Uzun
HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?
Hababam Sınıfı Güle Güle filmi 1981 yılında izleyicisiyle buluştu.
HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hababam Sınıfı Güle Güle filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.