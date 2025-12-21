Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim?
HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİ KONUSU NE?
Özel Çamlıca Lisesi’nin en ‘özel’ sınıfı olan Hababam Sınıfı’nın haşarı öğrencileri ‘sahte diplomalar’ yüzünden sınıfta kalmışlardır. Artık lise yaş haddinin son demlerine gelen öğrencilerin arasından Ferit’in bir çocuğu olmuştur. Ferit çocuğuna nasıl bakacağını bilemediği için çocuğu mecburen okula getirmiştir. Mahmut Hoca’nın sürekli olarak ağlayan bu bebeğin varlığını fark etmesi ise yalnızca an meselesidir.
HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanıldı.
HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal - İnek Şaban
Münir Özkul - Kel Mahmut
Tarık Akan - Damat Ferit
Halit Akçatepe - Güdük Necmi
Semra Özdamar - Semra Hoca
Adile Naşit - Hafize Ana
Şener Şen - Badi Ekrem
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri
Akil Öztuna - Akil Hoca
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir
Cengiz Nezir - Bozum Cahit
HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.9 olarak belirlenmiştir.