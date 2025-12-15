Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin yönetmen koltuğunda Lasse Hallström oturuyor. Filmin senaristliğini Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer üstleniyor. Peki, Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin konusu ne? Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin oyuncuları kim?

HACHI FİLMİNİN KONUSU NE?

Hachi: A Dog’s Tale, Richard Gere’in canlandırdığı profesör Parker Wilson’ın, tren istasyonunda bulduğu Japon kökenli meşhur Akita inu cinsi köpeği evine almasıyla başlar. İlk önce eşinin sert tepkilerini gören profesörün köpekle aralarındaki bağ gün geçtikçe daha da sağlamlaşır. Kısa zamanda tüm aileye kendini sevdiren Hachi, Wilson ailesinin köpeği olur Profesörü işe giderken her gün tren istasyonuna kadar yolcu eder ve döneceği saatte her zaman yerinde olup onu bekleyen bir yol arkadaşı olur.

HACHI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Richard Gere

Joan Allen

Sarah Roemer

Cary-Hiroyuki Tagawa

Jason Alexander

Erick Avari

Davenia McFadden

Robert Capron

Bates Wilder

Robbie Sublett

Tora Hallstrom

Oscar Castillo

Michael Kelly

Thomas Tynell

Rob Degnan

HACHI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.