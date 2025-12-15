Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin konusu ne? Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin oyuncuları kim?

Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin konusu ne? Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin oyuncuları kim?

15.12.2025 17:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin konusu ne? Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin oyuncuları kim?

Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi (Hachi: A Dog's Tale) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin konusu ne? Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin yönetmen koltuğunda Lasse Hallström oturuyor. Filmin senaristliğini Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer üstleniyor. Peki, Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin konusu ne? Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin oyuncuları kim? 

HACHI FİLMİNİN KONUSU NE?

Hachi: A Dog’s Tale, Richard Gere’in canlandırdığı profesör Parker Wilson’ın, tren istasyonunda bulduğu Japon kökenli meşhur Akita inu cinsi köpeği evine almasıyla başlar. İlk önce eşinin sert tepkilerini gören profesörün köpekle aralarındaki bağ gün geçtikçe daha da sağlamlaşır. Kısa zamanda tüm aileye kendini sevdiren Hachi, Wilson ailesinin köpeği olur Profesörü işe giderken her gün tren istasyonuna kadar yolcu eder ve döneceği saatte her zaman yerinde olup onu bekleyen bir yol arkadaşı olur.

HACHI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Richard Gere

Joan Allen

Sarah Roemer

Cary-Hiroyuki Tagawa

Jason Alexander

Erick Avari

Davenia McFadden

Robert Capron

Bates Wilder 

Robbie Sublett 

Tora Hallstrom 

Oscar Castillo 

Michael Kelly 

Thomas Tynell 

Rob Degnan

HACHI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #konusu nedir?