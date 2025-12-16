Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 00:33:00
Haber Merkezi
MasterChef All Star'da yani haftanın ilk takım oyunu geride kaldı. Peki, 15 Aralık'ta MasterChef All Star'da kim kazandı? MasterChef All Star'da kim eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye All Star'da yarışmacılar takım oyunu için önlüklerini giydi. Altın Kupa için yarışacak olan yarışmacılar ter döktü. Peki, 15 Aralık'ta MasterChef All Star'da kim kazandı? MasterChef All Star'da kim eleme adayı oldu?

Image

 

 

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

En iyi tabağı hazırlayarak mavi takım kaptanlığını kazanan Kıvanç, kırmızı takım kaptanı olarak Dilara’yı seçti.

Image

 

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA TAKIMLAR NASIL OLDU?

 

 

Mavi Takım

 

Kıvanç (Kaptan)

 

Beyza

 

Ayaz

 

Çağatay

 

Hakan

 

Özkan

 

Barbaros

 

Batuhan

 

Alican

Image

 

 

 

Kırmızı Takım

 

Dilara (Kaptan)

 

Hasan

 

Sergen

 

Eren

 

Kerem

 

Sezer

 

Eda

 

Tolga

 

Erim

Image

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Çağatay oldu. Çağatay hazırlamış olduğu tabak ile şeflerden kaşık da kazandı. 

İlk eleme adayı olarak belirlenen isim ise Batuhan oldu.

