MasterChef Türkiye All Star'da yarışmacılar takım oyunu için önlüklerini giydi. Altın Kupa için yarışacak olan yarışmacılar ter döktü. Peki, 15 Aralık'ta MasterChef All Star'da kim kazandı? MasterChef All Star'da kim eleme adayı oldu?

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA KAPTANLIK OYUNUNU K İM KAZANDI?

En iyi tabağı hazırlayarak mavi takım kaptanlığını kazanan Kıvanç, kırmızı takım kaptanı olarak Dilara’yı seçti.

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi Takım

Kıvanç (Kaptan)

Beyza

Ayaz

Çağatay

Hakan

Özkan

Barbaros

Batuhan

Alican

Kırmızı Takım

Dilara (Kaptan)

Hasan

Sergen

Eren

Kerem

Sezer

Eda

Tolga

Erim

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Çağatay oldu. Çağatay hazırlamış olduğu tabak ile şeflerden kaşık da kazandı.

İlk eleme adayı olarak belirlenen isim ise Batuhan oldu.