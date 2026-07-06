Hadi Be Oğlum filminin yönetmen koltuğunda Bora Egemen oturuyor. Filmin senaristliğini Fırat Parlak üstleniyor. Peki, Hadi Be Oğlum filminin konusu ne? Hadi Be Oğlum filminin oyuncuları kim?

HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali'nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir.

HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kıvanç Tatlıtuğ

Sezai Aydın

Yıldız Kültür

Yücel Erten

Cem Zeynel Kılıç

Büşra Develi

Alihan Türkdemir

Feridun Düzağaç

HADİ BE OĞLUM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hadi Be Oğlum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.