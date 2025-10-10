Hafıza filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mark Palansky üstleniyor. Peki, Hafıza filminin konusu ne? Hafıza filminin oyuncuları kim?

ÖLDÜRME ZEMİNİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ünlü bilim adamı Gordon Dunn (Martin Donovan), çığır açan bir keşif yapmış, insanların hatıralarını tıpkı bir video gibi oynatıp tekrar tekrar izlemelerini sağlayan bir aygıt icat etmiştir. Ancak kısa bir süre sonrasında gizemli bir şekilde hayatını kaybeder. Bu icattan çok etkilenmiş kişilerden biri olan Sam Bloom (Peter Dinklage), cinayetin ardındaki sır perdesini aralamak için makineyi alarak Gordon'ın yakınındaki insanların hatıralarını incelemeye başlar.

ÖLDÜRME ZEMİNİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Peter Dinklage

Julia Ormond

Martin Donovan

Anton Yelchin

Evelyne Brochu

Jordana Largy

Courtney Richter

Colin Lawrence

Gracyn Shinyei

Carrie Anne Fleming

Henry Ian Cusick

Matt Ellis

Chad Krowchuk

ÖLDÜRME ZEMİNİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hafıza filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.