Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Halef dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman?

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Akif’in vurulması, iki kardeşin arasındaki buzların çözülmesine zemin hazırlarken, saldırının Kordağlılar’lailişkilendirilmesi, iki aile arasında yeniden gerilime neden olur. İki aile arasındaki husumeti bitirmesi beklenen evlilik işlevsiz hale gelmiş, barış umutları zedelenmiştir.

Öte yandan, Sevde’nin üstü kapalı tehditleri Ziyan Ağa’yı iyice köşeye sıkıştırır. Sevde’nin anlattıklarının gerçek olup olmadığını sorgulayan Sultan yaşanan olayların da etkisiyle tek bir çıkış yolu bulur. O da Yıldız’ı konaktan göndermek. Diğer yandan Melek, Serhat’ın yanında konakta kalmayı kabul eder ama bunu yalnızca bir şartla yapacaktır.

Şimdi Serhat’ın vermesi gereken önemli bir karar vardır: Yıldız, Yelduran Konağı’nda kalacak mı, yoksa baba evine geri mi dönecektir?

Yıldız konakta kalmak için her şeyi yaparken şimdi karşısında Melek değil Sultan vardır. Melek ise, Nergis ve Hilmi’yi gerçek anne babası olup olmadıkları konusunda köşeye sıkıştırır; artık kaçacak yer kalmamıştır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 4. bölümü 9 Ekim Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.