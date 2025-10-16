Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Halef dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Akif’in vurulması, iki kardeşin arasındaki buzların çözülmesine zemin hazırlarken, saldırının Kordağlılar’lailişkilendirilmesi, iki aile arasında yeniden gerilime neden olur. İki aile arasındaki husumeti bitirmesi beklenen evlilik işlevsiz hale gelmiş, barış umutları zedelenmiştir.

Öte yandan, Sevde’nin üstü kapalı tehditleri Ziyan Ağa’yı iyice köşeye sıkıştırır. Sevde’nin anlattıklarının gerçek olup olmadığını sorgulayan Sultan yaşanan olayların da etkisiyle tek bir çıkış yolu bulur. O da Yıldız’ı konaktan göndermek. Diğer yandan Melek, Serhat’ın yanında konakta kalmayı kabul eder ama bunu yalnızca bir şartla yapacaktır.

Şimdi Serhat’ın vermesi gereken önemli bir karar vardır: Yıldız, Yelduran Konağı’nda kalacak mı, yoksa baba evine geri mi dönecektir?

Yıldız konakta kalmak için her şeyi yaparken şimdi karşısında Melek değil Sultan vardır. Melek ise, Nergis ve Hilmi’yi gerçek anne babası olup olmadıkları konusunda köşeye sıkıştırır; artık kaçacak yer kalmamıştır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Serhat’ın, Yıldız’ı konaktan göndermemeye karar vermesi, Melek’le olan ilişkisini yeniden çıkmaza sokar. Bu durumdan güçlenerek çıkan Yıldız ise amaçları doğrultusunda Akif’e bir ittifak teklifinde bulunur.

Serhat, Aşır’dan eline sıkılan kurşunun intikamını almıştır ancak Ziyan Ağa’nın bu olaya sessiz kalmaya niyeti yoktur. Ortalık yeniden karışmak üzeredir.

Sevde, Ziyan Ağa’nın tehditlerinden kendini korunmak için Meryem’e geçmişin karanlık sırlarını açar; bu durum, Meryem’in asıl hedefini Melek’e çevirmesine neden olur.

Öte yandan Hilmi ve Nergis’i kaçıranların derdi yalnızca Hilmi’nin kumar borcu değildir; perde arkasında daha büyük bir hesap vardır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 5. bölümü 16 Ekim Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.