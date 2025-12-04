Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat, Yıldız’ın mektubunu okuduğunda, onun kendisi için göze aldığı fedakârlık karşısında derinden sarsılır. Yıldız’ın sırf onun hapse girmemesi için kendini feda etmesine razı olmaz ve hem Yıldız’ı hem de Dalyan’ı bulmak için harekete geçer.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin yeni bölümü 4 Aralık Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.